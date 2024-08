Ucraina chiede ok per colpire in Russia | Le basi sono lontane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – L’vuolelain profondità eil via libera agli Stati Uniti – e ad altri partner occidentali – per aprire una nuova fase della guerra dopo l’attacco nella regione di Kursk. Kiev vuole utilizzare i missili a lungo raggio Atacms per centrare obiettivi già individuati. Washington in primavera ha autorizzato le forze armate ucraine aoltre confine per arginare gli attacchi russi su Kharkiv. Ora, si va verso un nuovo step. “Abbiamo spiegato” agli Usa “di quali capacità abbiamo bisogno per proteggere i cittadini dal terrore russo” e “spero ci abbiano ascoltato”, dice in un’intervista alla Cnn il ministro ucraino della Difesa, Rustem Umerov, confermando di aver presentato agli interlocutori un elenco di obiettivi che gli ucraini vorrebberoin territorio russo con gli Atacms se fosse loro consentito.