TS – La Juventus deve essere la Ferrari! Roma Inter e Psv…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) 2024-09-01 19:58:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Al Gran Premio di Formula 1 in quel di Monza, vinto da Charles Leclerc, sono tantissimi gli ospiti illustri. Un vero parterre di tutto rispetto, con anche atleti di altri sport: dal tennis, con Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini, fino al calcio con Theo Hernandez e soprattutto Alessandro Del Piero che ha anche sventolato la bandiera a scacchi oggi più che mai entusiasmante. La leggenda bianconera si è lanciato, ai microfoni di Sky Sport, in un parallelismo tra i momenti vissuti quando giocava allae la strategia che i piloti devono avere in pista. Tornando al calcio, di seguito le sue parole su Juve-, l’e la nuova Champions League.