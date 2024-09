Torneo di beach volley LGBTQI+ a Rimini | Iniziativa importante per la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Trentadue squadre da tutta Italia e anche dalla Spagna ("I burdel della Mar Bella" composta anche da romagnoli "espatriati" che si sono classificati secondi nel girone silver), duecento persone tra partecipanti e persone accompagnatrici, sei campi didistribuiti su tre spiagge (25, 27 e 28) e per tutte e tutti un'accoglienza degna della migliore tradizione riminese con welcome party, rinfreschi e serate di festa al Chiringay, tutto organizzato in convenzione con alberghi, ristoranti e spiagge. L'organizzazione di Arcigaye di AICSha visto trenta volontarie e volontari coordinati da Christian Drusiani, Emiliano Ciavatta e Gabriel Corbelli con la collaborazione e gli spazi della Community 27.