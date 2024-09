Sam Gamgee sostituito lo conferma la seconda stagione de Gli Anelli del Potere

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 1 settembre 2024) Samwiseè uno dei personaggi migliori de Il Signore degli, e ladi Glidelhato il suo “sostituto” con il ritorno di un personaggio. Ladi Glidelè stata lanciata il 29 agosto con tre episodi, e questi continuano ogni trama introdotta nella prima. Questo include quella del Straniero e di Nori Brandyfoot, entrambi diretti verso Rhûn quando inizia questa. Purtroppo, si perdono quasi subito dopo aver lasciato la regione, vagando in cerchio mentre diventano affamati e stanchi. L’aiuto arriva sotto forma di una faccia familiare, con la migliore amica di Nori, Poppy, che si fa avanti per aiutare. Nori affronta la situazione con calma, estraendo una mappa e utilizzando una conversazione con Sadoc Burrows per capire dove devono andare.