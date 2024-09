Rivolta nel carcere minorile Beccaria diversi contusi tra detenuti e agenti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – Dopo una notte di "ordinaria follia", sono rientrati i disordini in corso da ieri sera presso l’istituto penale per minorenni ‘Cesaredi Milano’. Ingenti i danni alla struttura. Laavvenuta è stata prontamente sedata e non vi è stato alcun tentativo di evasione da parte dei, ha precisato il Dipartimento L'articoloneltraproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.