Premier League 2024 25 terza giornata | pari tra Chelsea e Crystal Palace vittoria del Newcastle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Primi due match di oggi, 1° settembre, per ladi/2025. In campo-Tottenham. I Blues si fermano sull’1-1 a Stamford Bridge: Eze al 53? risponde al gol di Nicolas Jackson del 25?, in una partita vivace e piena di emozioni. La squadra di Maresca con questo pareggio sale a 4 punti e cerca di risalire la china dopo un inizio con alti e bassi, mentre ilguadagna il primo punto della stagione dopo le due sconfitte nelle prime due partite.invece per il, che in casa batte il Tottenham per 2-1. A St.James’ Park, a regalare laai padroni di casa ci pensano Barnes e Isak, mentre gli Spurs trovano ilmomentaneo solo grazie all’autorete di Burn.in piena zona Europa a 7 lunghezze, Spurs che faticano a 4 punti, appaiati cone Fulham.