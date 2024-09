Ligue 1 2024 25 | il Psg stende 3-1 il Lille a valanga il Nizza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Psg supera 3-1 a domicilio ilnel posticipo della terza giornata e si conferma in vetta a punteggio pieno. La formazione di Luis Enrique passa al 33? grazie al calcio di rigore realizzato da Vitinha, e raddoppia solo tre minuti più tardi con la rete di Barcola. Nel finale prova a riaprire la gara la squadra di casa con Zhegrova, ma Kolo Muani nel recupero chiude i conti e fissa il risultato sul definitivo 1-3. Ad aprire la giornata è stata la sfida tra Monaco e Lens, conclusa sull’1-1. Succede tutto nel finale, con l’ex Juve Zakaria che la sblocca per i monegaschi al minuto 84, ma al terzo minuto di recupero arriva il pari di Frankowski per i giallorossi. Gran vittoria del, che domina sul campo dell’Angers e vince per 4-1. Apre le danze dopo 6 minuti il burundese Ndayishimiye, poi al 25? raddoppia Boudaoui.