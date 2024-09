l’estate in pace | un nuovo capitolo dopo Ben Affleck

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 1 settembre 2024) Jennifer Lopez salutacon un post sentito “Oh, è stata un’estate.” Jennifer Lopez ha scelto l’ultimo giorno di agosto per salutare la stagione con un post sui social media giocoso e sentito.aver presentato la richiesta ufficiale di divorzio da Benin un tribunale di Los Angeles, la pop star americana è andata su Instagram per condividere un carosello di sedici foto che riassumono la sua estate, trascorsa in luoghi idilliaci con i suoi cari. Il post presenta una varietà di momenti: Selfie radiosi che mettono in mostra la sua bellezza, un caldo abbraccio con la sorella Lynda, teneri scatti dei suoi figli e scorci di fiori, gelato, vasche da bagno e i suoi amati animali domestici. Accanto a queste immagini, Lopez ha incluso alcune citazioni intriganti: “Tutto sta accadendo con un ordine divino”, Si legge in una citazione.