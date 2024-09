Le pagelle Lepri colpevole Megelaitis impalpabile Si salva De Vitis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Colombi 6. Ci mette i guanti quando può. Gli attaccanti dell’Entella non sono quelli del Carpi. Puniscono. Quasi sempre. Lui si supera in un paio di occasioni su Tiritiello, per il resto è costretto a guardare. Cinquegrano 5. A tutti i mezzi per dettare legge, ma in realtà si notano più le fragilità che lo strapotere fisico. De6. Gli occhi sono tutti puntati su di lui. Perché deve essere l’uomo in più della difesa nei pensieri biancorossi. Nessun inciampo imperdonabile, ma nemmeno la solidità attesa. (10’ st Gorelli 6. L’Entella si accontenta e si respira. Non c’è troppo da sudare).5. Recidivo. Guarda troppo da lontano Castelli sul gol del pari dei liguri, proprio come aveva fatto al debutto seguendo solo con lo sguardo Gerbi. Semeraro 5,5. Generoso come sempre, ma anche disarmato sulle discese di Bariti capace di gestire le discese per fare malissimo.