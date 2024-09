Jacobs al Gp di Monza | Hamilton è il mio idolo sportivo Con la Ferrari è un’unione perfetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Anche Marcelltra gli ospiti sportivi del Gran Premio di. Nel grande appuntamento della Formula Uno in Italia, dove i tifosi attendono di sognare con la Rossa di Maranello, l’Azzurro ha visitato anche i box. Come riporta l’Ansa,ha detto: “Io tifo ovviamente per lama Lewisè il mioa livello, non solo a livello di Formula Uno. Quindi non vedo l’ora che l’anno prossimo arrivi nella famigliaper formare una combo. Mi piacerebbe provare a guidare una Formula Uno? Assolutamente sì. E’ la terza gara a cui assisto dal vivo – commenta il campione olimpico sui 100 metri e della 4×100 a Tokyo e bicampione d’Europa dei 100 metri, come prosegue l’Ansa -. Sono venuto anel 2021 dopo le Olimpiadi, poi sono stato a quello di Abu Dhabi e adesso sono tornato qui.