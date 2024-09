Golf non sbaglia Scottie Scheffler Il Tour Championship è del numero uno del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)non si distrae e completa l’opera aggiudicandosi il. Il ricchissimo torneo che chiude riservato ai migliori 30 della classifica della FedEx Cup che chiude difatti la campagna estiva d’importanza capitale del PGAfinisce nelle mani deluno dell’Official WorldRanking. Forte della dote di -10 consegnatagli dalle regole speciali della kermesse,non si è cullato sugli allori disputando 4 round di assoluto livello. L’americano chiude il fine settimana glorioso con lo score complessivo di -30 congedandosi dall’evento con un ultimo giro da -4. Seconda posizione a 4 lunghezze dal leader per un ottimo Collin Morikawa, mentre al terzo posto con -24 troviamo lo statunitense Sahith Theegala. Quarta piazza con -19 per altri dueisti made in USA, ovvero Russell Henley e Xander Schauffele, appaiati all’australiano Adam Scott.