Esplosione A KHAN YOUNIS

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) La star di TikTok a Gaza, il 19enne Mohammad ‘Medo’ Halimy, famoso per i video sulla vita in tenda degli sfollati, è rimasto ucciso per l’di un veicolo, forse colpito dai jet israeliani, vicino all’internet point dove incontrava i suoi collaboratori a. Come spesso faceva nei filmati che documentavano le assurdità della vita quotidiana nella Striscia, lunedì scorso Halimy si è recato all’internet cafè locale, una tenda con wi-fi dove i palestinesi sfollati possono connettersi al mondo, per incontrare il suo amico e collaboratore Talal Murad. Si sono scattati un selfie che Halimy ha intitolato "finalmente riuniti" e hanno iniziato a lavorare. Quindi è arrivato un lampo di luce, ha raccontato Murad, 18 anni, seguito da un’. Ci sono voluti 10 minuti perché arrivasse un’ambulanza.