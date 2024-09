Calabria Occhiuto | Pensiamo a un fondo regionale per l' accesso al credito di nuove start-up

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) “Stiamo pensando a undi dotazione con risorse messe a disposizione dall'Europa. Inle utilizzeremo per unche assista l'aldelle-up, per dare loro la possibilità di avere le risorse per avviare progetti di successo che possano far crescere questa regione”. È questo l'annuncio di Roberto, governatore della, a margine del suo intervento alla serata conclusiva della Summer School ‘Si può già fare', la tre giorni organizzata dall'associazione L'Orodidedicata ai giovani imprenditori calabresi.