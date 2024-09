Amadeus debutta sul Nove con tre programmi uno vedrà al suo fianco una nota ex gieffina

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo scorso 15 aprile, attraverso un video pubblicato su Instagram, aveva confermato l’addio alla Rai. “Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni“, le parole del conduttore, che ha dunque firmato un contratto con Discovery. Poco fa,ha appena annunciato quando debutterà sule qualilo vedranno alla conduzione. Sui social il conduttore ha dato appuntamento al 22 settembre con Chissà chi è, nuovo titolo del format I Soliti Ignoti: Oggi, domenica 1 settembre, è per me un giorno molto importante. E’ l’inizio della mia nuova avventura professionale all’interno di Discovery quindi del canale 9 del telecomando. Basta premere 9 e trovate me e tutta la bellissima programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti.