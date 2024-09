AEW | Confermati due match titolati per All Out

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) La All Elite Wrestling (AEW) ha ufficializzato due importanti incontriper il prossimo pay-per-view All Out, in programma sabato prossimo a Chicago. Gli appassionati di wrestling possono aspettarsi un evento ricco di azione, con Bryan Danielson che difenderà il titolo mondiale AEW e Mercedes Mone che metterà in palio la cintura TBS. Bryan Danielson vs Jack Perry per il titolo mondiale AEW Il main event di All Out vedrà Bryan Danielson difendere il titolo mondiale AEW contro Jack Perry. Questoè nato da un confronto drammatico avvenuto durante l’ultima puntata di Dynamite. Danielson aveva annunciato l’intenzione di concludere la sua carriera full-time dopo aver perso il titolo vinto ad All In, lanciando una sfida aperta per All Out.