Viali tiene il profilo basso | Restiamo concentrati

(Di sabato 31 agosto 2024) Mister, la sua Reggiana è prima in classifica, una situazione che in Serie B non si verificava da 31 anni: che aria si respira nello spogliatoio? "C’è un’aria positiva, è scontato, ma la viviamo con molta tranquillità. Siamo consapevoli che la classifica è relativa anche se i 7 punti ottenuti sono un bottino importante. Dobbiamo alimentare l’intensità, con la consapevolezza che possiamo continuare a crescere e migliorare". Qual è la cosa che la soddisfa di più? "Quello a cui tengo di più è la mentalità, l’atteggiamento. L’avevo detto anche il giorno del mio arrivo, ma lo ripeto: la tattica conta, ma non fa risultato. Anche con il Pisa la differenza la farà l’atteggiamento con cui scenderemo in campo ancor prima della tecnica".