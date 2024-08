Tutti sapevano ma nessuno è intervenuto La denuncia choc della vicina di Moussa Sangare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) «Avevamo paura» di. «Dicevo a mio marito e mio figlio di stare alla larga da lui. È un anno che denuncio, ho chiamato sindaco, assistenti sociali e carabinieri», ma «qua deve succedere il fatto perché qualcuno intervenga». A sfogarsi con i giornalisti appostati fuori dalla casa di Suisio in cui viveva il 31enne fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni è Clotilda, che da sette anni vive sotto la famiglia. «Alle tre di notte sentivo le botte, sembrava che venisse giù il soffitto», dice la donna, descrivendocome «una persona con rabbia accumulata, che nel subconscio ha il male. Non era gentile, era fuori di sé». Per questo lainvita a non far passare l'omicidio di Sharon Verzeni «come un raptus, perché lui ha fatto violenza alla sua famiglia». La donna riferisce anche cheavrebbe «incendiato casa sua. C'era fumo».