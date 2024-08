Ritorno clamoroso alla Ferrari | annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 31 agosto 2024): nel weekend del Gran Premio di Monza ci sono le parole che emozionano i tifosi Fine settimana tricolore, sperando anche ci possa essere del rossofine del Gran Premio di Monza. Sì, è il weekend della gara in Italia e c’è fermento da quelle parti, visto che siamo in casa dellae tutti sognano un podio. Magari anche diverso dal terzo posto inaspettato di Leclerc la scorsa settimana. Sainz (Lapresse) – Ilveggente.itUnain fase di rivoluzione. Sia dietro le quinte sia per quanto riguarda i piloti visto che sarà l’ultimo gran premio del Bel Paese vestito di Rosso per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo farà posto a Lewis Hamilton dprossima annata e lui andrà a guidare la Williams dopo essersi preso tutto il tempo possibile per decidere il futuro.