Perché la guerra in Ucraina non finirà nel 2024 e perché invece potrebbe

(Di sabato 31 agosto 2024) L’attacco a sorpresa compiuto dall’nell’oblast russo di Kursk ha sparigliato le carte sul tavolo. Ha umiliato e smosso i russi, ha spinto mezzo mondo a chiedersie per come, ha riattivato la discussione in Occidente sull’utilizzo delle armi a lungo raggio. Ma, di fatto, non ha mutato il corso di un conflitto che vede Mosca nettamente superiore per mezzi e uomini e Washington ancora col freno a mano tirato. Fattori tattici e questioni strategiche lasciano pensare che laproseguirà anche dopo il, nonostante lo stesso Cremlino avesse annunciato piani per portarla a termine entro fine anno. Nella consapevolezza, banalità necessaria, che disinformazione, grandi offensive e interventi esterniro cambiare tutto in un istante. Proviamo a capire quanto ancora edureranno le ostilità.