Passeggiata fotografica-letteraria analogica Molinara si prepara alla prima edizione di una gara creativa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi stanno ultimando itivi per la giornata dedicatafotografia edletteratura nel centro storico di. L’associazione “Futura”, con il supporto dello “Spazio Collisioni” di Buonalbergo presenta ladi una “” che interpreta temi di matriceutilizzando esclusivamente la fotografia. La direzione artistica dell’evento è affidata a Pasquale Palmieri e Luigi Salierno. Possono partecipare gli appassionati che hanno tempo fino all’8 settembre – data dell’evento – per effettuare l’iscrizione, anche il giorno dell’evento sul posto. L’avvio del percorso è previsto per le ore 10:30. Ci sarà lo spazio per un pranzo offerto dall’organizzazione per poi riprendere i lavori nel pomeriggio.