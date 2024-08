Milan caos a tre settimane dall’Inter! Due episodi eloquenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilaffronterà l’Inter fra tre, ossia due giornate di Serie A. Non si sa ancora con esattezza la data della partita, ma alla sosta i rossoneri non arrivano certo benissimo dopo quanto avvenuto stasera con la Lazio. IL– Mercoledì si conoscerà il calendario dalla quarta alla tredicesima giornata di Serie A, con anche la data del derby-Inter. Partita che, dopo quanto avvenuto fra ieri e oggi, si sa con certezza che i nerazzurri la inizieranno davanti in classifica visto il +5 attuale qualunque cosa accada dopo la sosta. Se la squadra di Simone Inzaghi ha avuto un percorso quasi netto, sette punti su nove, quella di Paulo Fonseca molto meno. Ha preso due gol a partita, sei in tre giornate, e totalizzato due pareggi più una sconfitta. Facendo 2-2 all’Olimpico stasera con la Lazio, non senza qualche polemica.