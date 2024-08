Maxi incidente in A23 tra Gemona e Carnia | una ventina di feriti alcuni gravi Autostrada chiusa e lunghe code

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Udine, 31 agosto 2024 –stradale nella tarda mattinata sull'A23, nel tratto tra, in direzione Austria. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto numerosi veicoli. Unadi persone sarebbero rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state trasportate negli ospedali di Udine e di Tolmezzo. La centrale operativa regionale Sores Friuli Venezia Giulia ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili. L'al traffico in direzione nord. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale, assieme al personale di Autostrade per l'Italia.