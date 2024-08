Lukaku sorprende tutti | scelto il numero 11 non il 9

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024)opta per la maglia11 al Napoli. La Lega Serie A aveva erroneamente comunicato il 9, ma il club smentisce e svela la vera scelta dell’attaccante. Colpo di scena nell’assegnazione deldi maglia per Romelual Napoli. Contrariamente a quanto inizialmente riportato sul sito della Lega Serie A, il centravanti belga non indosserà la9. Il Napoli ha prontamente chiarito la situazione attraverso il suo profilo Instagram, svelando cheha optato per la maglia11. Il club ha sottolineato che i numeri pubblicati sul sito della Lega erano generati automaticamente e non riflettevano le scelte effettive dei giocatori. “I numeri di maglia pubblicati sul sito della Lega non sono quelli ufficiali della squadra, ma generati automaticamente dal sito della Serie A,” ha precisato il Napoli.