Ladri scatenati in un palazzo Incursioni in cinque alloggi

(Di sabato 31 agosto 2024) VIGEVANO (Pavia) Sono rientrati dalle vacanze e hanno trovato la casa svaligiata. Sono gli inquilini di una palazzina di viale Montegrappa: quattro gli appartamenti visitati sui 18 distribuiti su 6 piani, in un quinto invece non sono riusciti ad entrare dopo aver tentato di forzare la serratura. I malviventi non sono invece entrati in quello di un inquilino che in quei giorni era a casa. Ad agire è stata sicuramente una banda e ben organizzata: inon hanno avuto difficoltà a far saltare le serrature anche delle porte blindate. Una volta all’interno degli appartamenti li hanno messi a soqquadro alla ricerca di contanti e gioielli. In più di un caso, pur avendoli sotto mano, per esempio, hanno rinunciato ad impadronirsi di computer, tablet e altri dispositivi elettronici. Ihanno frugato ovunque, aprendo cassetti e armadi. Il tutto senza il minimo rumore.