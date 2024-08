Inter-Cremonese Primavera 2-0 pagelle | Berenbruch splendido 10!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) L’vince la sua prima partita della stagione contro lacon il risultato di 2-0. Thomasè spaziale, merita il 10! Ledella terza gara di campionato. Calligaris 6: Mai impegnato dalla, vede la partita da spettatore non pagante.– DIFESA Aidoo 6: Non si rende protagonista assiduo di sovrapposizioni. In fase difensiva controlla senza patemi. – dal 90? Re Cecconi S.V. Alexiou 6: A fine primo tempo un suo errore provoca l’ammonizione di Bovo, però gestisce bene gli attaccanti avversari. Garonetti 6.5: La sua prima vera prestazione di alto livello. Alla terza consecutiva da titolare convince in marcatura. Motta 6.5: Si trova in un momento positivo e lo conferma anche oggi. Arriva spesso al cross e dà una mano a Mosconi sulla fascia sinistra.