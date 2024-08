Inter che poker alla Dea Barella firma una magia e Thuram vale doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Avviso ai naviganti, l’schiacciasassi è tornata. Dopo il 2-0 contro il Lecce, secondo successo consecutivo in casa: il 4-0 sbriciola le ambizioni dell’Atalanta e catapulta i campioni d’Italia in testaclassifica almeno per una notte in compagnia del sorprendente Torino. La Dea torna a Bergamo senza rimpianti: San Siro nerazzurro è ormai un tabù per il club dei Percassi a digiuno di vittorie da oltre dieci anni. Certo, le assenze (su tutti Scalvini e Scamacca, ma pure Hien e Zaniolo) pesano, ma due ko in una settimana e sei gol incassati devono far riflettere Gasperini. Ci sono calciatori che vanno recuperati in fretta (Lookman), altri che devono inserirsi (Samardzic) e una retroguardia da registrare. Di contro un’(quasi) perfetta, con Lautaro in coppia col devastante. "Vincere è difficile, rivincere lo è di più.