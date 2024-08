Inter-Atalanta 4-0 poker e Inzaghi è primo con il Torino

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – L’travolge l’per 4-0 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2024-2025 e sale in vetta alla classifica con 7 punti, in compagnia delvittorioso per 1-0 sul campo del Venezia nell’altro anticipo di oggi 30 agosto. Nella sfida tutta nerazzurra, i campioni d’Italia allenati dadominano con l’autogol di Djimsiti, la rete di Barella e la doppietta di Thuram. L’, alla seconda sconfitta di fila, rimane a 3 punti. Pronti, via e l’sfonda. Thuram cerca il traversone basso, Djimsiti cerca di liberare l’area e invece infila il pallone nella porta di Carnesecchi: 1-0 al 3?. I padroni di casa continuano a spingere e concedono il bis al 10?. Stavolta il gol è tutta farina del sacco di Barella, che azzecca uno splendido sinistro al volo dal limite dell’area: 2-0 ealle corde.