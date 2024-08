Frangia per capelli | i trend autunnali risvegliano gli Anni 2000

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 31 agosto 2024) Svetta incontrastata tra le tendenze beauty autunno-2024, laper, accessorio hair per antonomasia, capace di conferire un twist in più a qualunque tipo di taglio. Più che un ritorno stagionale, un’indubbia conferma, ribadita anche dall’ultimo report di Pinterest, che mette latra i must di stagione. Laterale in stile giapponese: lapiù cercata su Pinterest Stando al noto sito, le ricerche inerenti foto di frange nelle ultime settimane sono schizzate in alto, garanzia di un successo autunnale annunciato. A guidare la classifica, con un aumento del 1645%, è lalaterale in stile giapponese.