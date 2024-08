F1 Lando Norris | Sorpreso dalla pole non ho fatto un giro perfetto Domani? Chiudiamo l’uno-due

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)sorride, e ne ha ben donde, dopo aver conquistato laposition del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota inglese ha centrato la migliore prestazione come accaduto a Zandvoort, confermando come la McLaren ormai sia la migliore su ogni tipo di lay-out.ha piazzato un clamoroso 1:19.327 con 109 millesimi su Oscar Piastri, quindi terzo George Russell a 113, davanti a Charles Leclerc quarto a 134. Quinta posizione per Carlos Sainz a 140, davanti a Lewis Hamilton sesto a 186. Solamente settimo Max Verstappen con un distacco di quasi 7 decimi (+0.695 millesimi), di un soffio davanti a Sergio Perez ottavo a 735.