Danni estetici condannato chirurgo viareggino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Viareggio, 31 agosto 2024 – La buona intenzione di ritoccare il suo corpo si è ben presto trasformata in un incubo e in una lunga contesa legale arrivata alla parola fine. L’intervento chirurgico di mastoplastica additiva aveva infatti avuto un esito finale disastroso dal punto di vista estetico, creando inevitabilmente nella donna anche notevoli ripercussioni nell’equilibrio psicologico. Al tempo la spezzina aveva 39 anni. Dopo la sentenza del Tribunale di Lucca che avevailal risarcimento di 26 mila euro a titolo di danno non patrimoniale e ulteriori 3 mila 280 euro a titolo patrimoniale è arrivata anche la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che si è pronunciata sulla vertenza giudiziaria intrapresa nel 2019.