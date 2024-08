Casertana al Pinto la fiera dello spreco | vittoria della Juve all’89

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra tutto apparecchiato per il “Chi ben comincia“: stadio aperto, grande avversaria, mercato completato. E, invece, la beffa è dietro l’angolo. Laha perso l’esordio casalingo del campionato per 3-2 contro lantus Next Gen. Questi ultimi, allenati da Paolo Montero, già bandierantina negli anni ’90, nonché protagonista suo malgrado di alcuni episodi disdicevoli ed antisportivi. Al terminepartita, le parole di Iori la dicono tutta: “Abbiamo perso una partita balorda ed è solo responsabilità nostra. E’ stato un peccato non finire il primo tempo con un ampio vantaggio, ed abbiamo pagato l’ingenuità nell’arcoseconda frazione“. si ringrazia Alfredo SciallaDue gol in venti minuti, grazie a Paglino ed a Galletta su calcio di rigore. Poco dopo il suo gol, laaccorcia le distanze con Da Graca.