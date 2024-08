Calendario Europa League e Conference League | gli appuntamenti di Roma Lazio e Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) A meno di 48 ore dal sorteggio di giovedì è stato pubblicato ilcon le partite dile uniche due squadre impegnate nella competizione. Laparte in casa contro l’Atheltico Bilbao il 26 settembre, alle ore 21:00. Lagiocherà la prima gara in trasferta, contro la Dynamo Kiev sul campo neutro di Amburgo, il 25 settembre alle ore 21:00. IldidellaI giallorossi partono in casa contro l’Athletic Bilbao, il 26 Settembre 2024 alle 21.00. Successivamente: 3 ottobre 2024 (21.00) Elfsborg-; 24 ottobre 2024 (18.45)-Dynamo Kyiv; 7 novembre 2024 (18.45) R. Union Saint-Gilloise-; 28 novembre 2024 (21.00) Tottenham-; 12 Dicembre 2024 (18.45)-Braga; 23 Gennaio 2025 (18.45) AZ Alkmaar-; 30 Gennaio 2025 (21.00)-Eintracht.