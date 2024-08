Bundesliga 2024 2025 | il Bayer Leverkusen cade dopo più di un anno vince il Lipsia 3-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024)l’imbattibilità, in campionato, del. La squadra di Xabi Alonso si fa rimontare dal 2-0 in casa dale perde 2-3 davanti ai propri tifosi. I soliti esterni goleador Frimpong (39?) e Grimaldo (45?) avevano messo in discesa anche questa partita, ma i ragazzi di Marco Rose himprovvisato il ribaltone con Kampl (45?) e la doppietta di Openda (57? e 80?).che con questa vittoria sale in testa alla classifica con 6 punti.che non perdeva indal 27 maggio 2023, ultima giornata della stagione 2022/2023 (3-0 contro il Bochum). L’ultimo ko delrisaliva alla finale di Europa League contro l’Atalanta.: ilpiù di unil3-2 SportFace.