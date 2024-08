Tradimento a Temptation Island | Anna e Alfred Sfidano il Destino!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Scopri la tumultuosa storia d’amore di: tradimenti, fiducia infranta e la speranza di salvare un amore apparentemente perduto. Un viaggio nei sentimenti che ti terrà col fiato sospeso. Nell’incantevole cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna, sta per prendere il via una nuova avventura televisiva che promette di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Stiamo parlando dell’attesissima edizione di, il reality show che mette alla prova i sentimenti e la fedeltà delle coppie partecipanti. Tra i protagonisti di quest’anno, emergono, una coppia la cui storia d’amore sembra essere già messa a dura prova ancor prima di varcare la soglia del programma. La loro relazione, iniziata quasi due anni fa, è ora sull’orlo del precipizio a causa di mancanze, sospetti e tradimenti.