Decimo in graduatoria viene scelto da Rocca come direttore Il caso nel parco regionale

Le procedure di nomina del nuovo direttore del parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi sollevano dei dubbi su trasparenza e merito nella scelta del candidato. È quanto segnalato da Legambiente Fiuggi e dal partito Europa Verde di Frosinone, ma anche da alcuni partecipanti al concorso che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cervo aggredisce turista in Abruzzo: trauma cranico. Il direttore del Parco: “Non sono peluche” - A Villalago, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), una turista di 46 anni ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti dopo essere stata colpita da un cervo nel centro del paese.

Non era idoneo per fare il direttore di un parco. La Regione Lazio lo “scopre” vent’anni dopo (e a fine mandato) - In Regione Lazio per un caso strano l’operazione 8 più 5 fa 15. La matematica diventa un’opinione e a beneficiarne è il direttore della Riserva Naturale di Monterano Fernando Cappelli, nominato a capo dell’ente nel 2020.

Il Parco delle Foreste Casentinesi tra aneddoti e strategie per la conservazione, l'incontro con il direttore Andrea Gennai - A Bagno di Romagna prosegue la rassegna letteraria dei “Martedì d’autore sotto le stelle”. Martedì 1 luglio Palazzo del Capitano ospita Andrea Gennai, direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, che propone provocazioni, aneddoti e storie inedite al grande pubblico.

Parco del Delta da 4 anni senza un direttore, interrogazione in Regione ... - «Per quale motivo, a quattro anni dall'approvazione della legge regionale 23/2018, l'Ente parco regionale del Delta del Po non ha ancora un direttore? Come scrive ilgazzettino.it