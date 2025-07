Grave infortunio cambia il destino di Donnarumma

Tra le pieghe di un mercato estivo già caldissimo, il nome di Gianluigi Donnarumma continua a catalizzare attenzioni e riflessioni. L’estremo difensore italiano, protagonista assoluto della cavalcata del Paris Saint-Germain in Champions League, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club francese, in scadenza il 30 giugno 2026. Le sue prestazioni – decisive soprattutto nel doppio confronto con l’Arsenal e nella lotteria dei rigori ad Anfield contro il Liverpool – hanno rinverdito le memorie di Euro 2021, confermandolo come uno dei portieri più forti del pianeta. Ma nonostante il rendimento straordinario, il futuro resta avvolto nel dubbio. 🔗 Leggi su Sportface.it

Musiala: grave infortunio in campo, Donnarumma in lacrime | VIDEO - Durante la partita c'è stato un duro scontro tra Donnarumma e Musiala, quest'ultimo è finito a terra dolorante.

Mondiale per club: Psg in semifinale, battuto il Bayern (2-0). Grave infortunio a Musiala dopo scontro con Donnarumma - Il Paris Saint-Germain batte 2-0 il Bayern Monaco e si qualifica per la semifinale del Mondiale per club in corso negli Stati Uniti.

Le condizioni di Musiala dopo l’infortunio con Donnarumma: “È grave, tempi di recupero lunghi” - La nota ufficiale del club tedesco spiega come sta il giocatore dopo il tremendo incidente di gioco: "L'impatto umano è incredibilmente duro".

Musiala scagiona Donnarumma: «Cose come queste capitano, non c'è nessuno da incolpare» Il tedesco è tornato a parlare sui social dopo il grave infortunio accusato al Mondiale per Club: «Mi ha fatto piacere vedere il mondo del calcio unito in questi mome

Con un video sul proprio profilo Instagram, Jamal #Musiala parla per la prima volta dopo il grave #infortunio al perone rimediato in uno scontro con Gigio #Donnarumma «Voglio ringraziarvi per il supporto e l'amore che ho ricevuto, significa molto per me. È

Donnarumma, novità improvvisa: ora cambia tutto - Svolta inaspettata per il portiere del PSG e della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma: uno cambiamento improvviso

Musiala rompe il silenzio dopo l'infortunio per fare un appello inaspettato a favore di Donnarumma - Musiala rompe il silenzio dopo l'infortunio per fare un appello inaspettato a favore di Donnarumma: "Non c'è nessuno da incolpare, situazioni come