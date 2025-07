IN SOLI NOVE ANNI il Consorzio Innova è cresciuto tantissimo, radicandosi nel territorio emiliano romagnolo, dove è nato, ma anche crescendo in tutta Italia. Ora sono tre le sedi operative, oltre a Bologna, ci sono infatti anche Milano e Roma. Giuseppe Cremonesi è il presidente del Consorzio nato a Bologna nel 2016, come sfida alla crisi del settore artigiano e non solo. "Noi siamo un Consorzio che fattura 360 milioni. Il 2024 è stato un anno molto positivo per noi: abbiamo ricavi per il 20% in più dello scorso anno e fieno in cascina anche per il futuro, con lavori assegnati per 1,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Per Innova fatturato record. E volano anche i ricavi