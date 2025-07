"Elly era stata chiara con i suoi: ’Il Giani due in Toscana non lo voglio. Serve uno dei nostri’". Questo l’ordine di scuderia fino a mercoledì, giorno del ribaltone con l’autocandidatura gianiana, tanto che i più maliziosi tra i riformisti del Granducato ora punzecchiano l’ala sinistra dem – che suda freddo – dicendo che "stavolta è stata Schlein a non veder arrivare Eugenio", il quale stufatosi, l’altro giorno al grido di "usciamo dalla palude" ha appunto preso tutti in contropiede inviando una Pec: ’Per le regionali di ottobre, io ci sono’. Un azzardo da Prima Repubblica quello di Giani ("se non mi volete contiamoci alla Direzione regionale e vediamo se il 60% è contro di me") che ha spiazzato il segretario regionale del partito Emiliano Fossi, colonnello schleiniano impegnato da mesi a cucire, con difficoltà immani, l’abito granducale del campo larghissimo, esplicitamente ordinato dal Nazareno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia del governatore Pd. Sorpresa Giani: stop al ribaltone: "Non lo hanno visto arrivare"