Ultim’ora – VIETATO IL BUCATO A LUGLIO | decisione storica multe da 200 euro se stendi i panni I Comprati un’asciugatrice e spendi di meno

Stendere i panni sul balcone può costarti caro: scatta il divieto e arrivano le multe anche salatissime Stendere il bucato sul balcone è un gesto tanto semplice quanto comune nella quotidianitĂ domestica. Eppure, questa consuetudine potrebbe presto trasformarsi in una fonte di guai legali e sanzioni economiche. In diverse zone e contesti abitativi, infatti, stanno emergendo nuove restrizioni che rendono il gesto di appendere i panni fuori dalla finestra o dal terrazzo potenzialmente sanzionabile. Il motivo? Le gocce d'acqua che colano dai vestiti possono causare fastidi, danni o addirittura problemi igienico-sanitari per i vicini sottostanti.

