Missione antincendio in Sardegna Già partiti i volontari brianzoli

Anche quest’anno i volontari antincendio del Parco delle Groane saranno presenti, a turno, a fronteggiare l’emergenza in Sardegna. I primi tre sono già partiti venerdì verso una nuova missione: difendere i boschi sardi dal fuoco e mettere in campo quell’esperienza maturata in anni di addestramento e di interventi sul territorio lombardo. La campagna antincendio boschivo (Aib) è promossa, come ogni anno, da Regione Lombardia in collaborazione con le Regioni più colpite dal rischio incendi. Hanno raggiunto il campo base di Sant’Andrea Frius (Sud Sardegna) Gianni Luchini di Varedo, Gianmarco Bartesaghi di Caronno Pertusella e Rocco Spataro di Ceriano Laghetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Missione antincendio in Sardegna. Già partiti i volontari brianzoli

