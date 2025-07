Gaza strage infinita Uccisi sei bambini in fila per l’acqua

L’acqua a Gaza scarseggia e per raggiungere le autobotti i palestinesi camminano a piedi anche due chilometri e aspettano in fila sotto il sole cocente il loro turno. Erano una trentina in coda ieri mattina vicino al campo profughi di Nuseirat quando un drone ha lanciato un missile e per un "errore tecnico", ha ammesso ore dopo l’Idf, ha ucciso dieci persone, compresi sei bambini. È solo l’ultima delle uccisioni di massa provocate dai raid israeliani che, secondo Hamas, hanno causato 58.000 morti dall’inizio della guerra. Le speranze di un cessate il fuoco, accese dal pressing di Donald Trump su Benjamin Netanyahu, sembrano purtroppo assottigliarsi proprio mentre gli attacchi aerei e di terra israeliani nella Striscia si intensificano con una triste conta di almeno 30 morti in un solo giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, strage infinita. Uccisi sei bambini in fila per l’acqua

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Gaza, 16 mag. (askanews) - Nei raid israeliani degli ultimi due giorni sono stati uccisi 45 bambini palestinesi nella Striscia di Gaza: lo denuncia l'Unicef, l'organizzazione Onu in difesa dell'infanzia.

L’ultimo gesto di amore di Papa Francesco è per i bambini di Gaza - Papa Francesco ha chiesto prima di morire che la sua papamobile venisse donata ai bambini di Gaza per un utilizzo davvero nobile.

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

