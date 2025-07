"Vogliamo che il centro sportivo comunale diventi un polo all’avanguardia per il calcio, altre attivitĂ sportive, ma anche un luogo di aggregazione e un punto di riferimento non solo per la nostra comunitĂ , ma per tutta l’area. Confidiamo che ci sia un operatore del settore interessato per creare un partenariato pubblico-privato ". Così il sindaco di Pogliano Milanese, Carmine Lavanga, annuncia la pubblicazione della manifestazione d’interesse per la presentazione di proposte di project financing, l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione di interventi di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo comunale G. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pogliano, Centro sportivo. Il Comune ci riprova: "Rilanciamolo insieme"