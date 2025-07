Trasimeno Dreams | in Fiat 500 sulle acque del lago

IN FIAT 500 sulle acque del lago. È nato in Umbria " Trasimeno Dreams ", il nuovo servizio di noleggio barche pensato per chi vuole vivere un’esperienza unica, tra natura, relax e libertà . Nella darsena di Castiglione del Lago, è arrivata una flotta composta da nuove imbarcazioni "57S" della Trimarchi. Tra i mezzi a disposizione c’è anche un pezzo esclusivo: la car 500 Off Shore della Fiat. E si può guidare anche senza avere la patente. "Un modo per far vivere a tutti un’avventura straordinaria sul nostro splendido territorio", spiegano i promotori. A guidare questa trasformazione è l’ingegnere e imprenditore visionario Francesco Storniolo (nella foto a sinistra), fondatore di Luxor Building, leader nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici storici, che si sta impegnando per la valorizzazione del territorio del lago umbro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasimeno. Dreams: in Fiat 500 sulle acque del lago

