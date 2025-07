Di sicuro c’è solo che è morta. Con queste celebri parole, declinate al maschile, Tommaso Besozzi aprì il racconto della fine del bandito Salvatore Giuliano nel 1950. Un incipit che calza perfettamente per la storia di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 dopo essere uscita alle 8.30 dalla sua casa di Trieste. Il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 vicino a casa, nel parco di San Giovanni, in due sacchi neri, uno infilato dalle gambe e l’altro dal busto. È, questo, il caso più emblematico dell’indeterminatezza della prova scientifica in un procedimento penale. O, per meglio dire, l’esempio più solare di come la prova scientifica possa essere tirata da ogni parte come un chewing gum, in base all’interesse della parte in causa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Visto dal giallista. Prove scientifiche?. Come il chewing gum