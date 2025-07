Visto dalla criminologa Fibra gialla sul polsino Chi voleva ucciderla?

di Anna Vagli Liliana Resinovich era contesa. Sebastiano Visintin rappresentava il passato da cui voleva fuggire. Claudio Sterpin, il futuro che aveva scelto. Uno dei due sapeva che presto sarebbe rimasto fuori. Per anni hanno venduto la bugia del suicidio. Ma la verit√† riemerge. Sempre. Chi conosce la morte per asfissia lo sa: il corpo combatte. Liliana non ha lottato. Non perch√© non voleva. Perch√© non poteva. Quando una scena √® fin troppo ordinata nel caos, significa che √® stata preparata. La disperazione lascia dietro di s√© ricerche, lettere, conti chiusi. Liliana non ha lasciato nulla. Cercava casa, studiava come divorziare senza avvocati, prelevava soldi, comprava lenzuola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

