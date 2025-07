Strategie e sviluppo sostenibile | nuove sfide per il futuro

LE NUOVE generazioni come figli. "PerchĂŠ quando si è famiglia il futuro dei propri figli è sempre al primo posto". La cura – di sĂŠ, di loro, del mondo – come missione aziendale. Sammontana quel sorriso, da sempre impresso nel suo iconico marchio simbolo del ’gelato all’italiana’, ora promette di disegnarlo sul pianeta attraverso pratiche che mettono l’ambiente e la persona al centro. Leonardo Bagnoli lo ha ribadito al “Venice climate week”: la sei giorni di eventi organizzata a Venezia – emblema di una straordinaria fragile bellezza da difendere – a dieci anni dall’Accordo di Parigi e dall’Agenda Onu 2030 che ha lanciato un programma d’azione globale per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Strategie e sviluppo sostenibile: nuove sfide per il futuro

