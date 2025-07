Potrebbero esserci oggi sviluppi per la vicenda che interessa una sessantina di lavoratori della Manifattura di Matelica. "C’è stato detto che l’agenzia Tempus di Fabriano provvederà al pagamento almeno del mese di maggio per i 34 dipendenti interinali – rifesice Loredana Guerrieri del Nidil-Cgil – e stiamo aprendo un tavolo di confronto interlocutorio con le rappresentanze sindacali, le controparti e le istituzioni, per garantire la migliore soluzione nell’interesse dei lavoratori". Molto preoccupati per lo stabilimento di via Crescentini sono pure i consiglieri di minoranza di Scegliamo Matelica: "Servono chiarezza, poche chiacchiere e interventi seri per la Manifattura di Matelica – dicono in una nota –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Manifatture di Matelica. Intervenga la Regione"