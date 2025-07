tecnologie idriche la transizione ecologica passa dai campi

TRA LE REALTĂ€ IN PRIMA linea nel promuovere la transizione ecologica c’è Irritec, SocietĂ Benefit che ha fatto della microirrigazione il cuore tecnologico di questa rivoluzione silenziosa. Le azioni dell’azienda sono state premiate con gli Impact Award, i premi dedicati alla sostenibilitĂ sociale e ambientale promossi da Polimi Graduate School of Management, Politecnico di Bari e centro di ricerca Tiresia. Il riconoscimento testimonia l’adozione di innovazioni in grado di generare un impatto misurabile e duraturo sulla sostenibilitĂ ambientale. Non solo la salvaguardia dell’acqua, da sempre risorsa di vita sulla terra, ma un approccio piĂą ampio che spazia dalla sostenibilitĂ dei materiali ai processi, dalla gestione dei rifiuti all’energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

