Il messaggio con la truffa Finto operatore bancario si fa accreditare 2mila euro

Un 54enne di Corridonia beffato da un 19enne napoletano, che è riuscito a convincerlo a versare dei soldi sul conto di uno sconosciuto. Dopo la denuncia, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile e a denunciarlo per truffa. L’episodio era avvenuto lo scorso aprile. Il 54enne aveva ricevuto al cellulare un sms, con il quale veniva informato che era in corso un’operazione bancaria sul suo conto corrente, e con l’indicazione di un numero da chiamare nel caso in cui volesse disconoscerla e bloccarla. Il corridoniano, preso dal panico, ha contattato immediatamente quel numero, al quale ha risposto un sedicente operatore che, con una serie di artifizi e raggiri, lo ha convinto a effettuare subito due bonifici, per un totale di circa 2mila euro, su un altro conto: in questo modo il corridoniano avrebbe bloccato l’operazione contestata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio con la truffa. Finto operatore bancario si fa accreditare 2mila euro

In questa notizia si parla di: truffa - messaggio - finto - operatore

“Vota la figlia della mia amica”, ma il messaggio è una truffa: come difendersi - Tra le truffe online che stanno prendendo piede negli ultimi mesi, ce n’è una in particolare che sfrutta l’apparente innocenza di un messaggio e la fiducia tra contatti conosciuti: è quella che invita a “votare la figlia della mia amica”.

Messaggio truffa, questo sms ti ruba i dati: come difendersi - Un semplice SMS può rubare i vostri dati sensibili, la nuova truffa è piuttosto preoccupante: l’allarme lanciato dalle autorità , i consigli per non cascarci Con i telefoni cellulari di nuova generazione, ormai, siamo sempre connessi sulla rete e abbiamo la possibilità di fare praticamente tutto con pochi clic.

“Vota la figlia della mia amica”, ma il messaggio è una truffa: come difendersi - Tra le truffe online che stanno prendendo piede negli ultimi mesi, ce n’è una in particolare che sfrutta l’apparente innocenza di un messaggio e la fiducia tra contatti conosciuti: è quella che invita a “votare la figlia della mia amica”.

BASTA CHIAMATE TRUFFA, ECCO COSA CAMBIA In arrivo, il 19 agosto, il filtro anti-spoofing che bloccherà le finte telefonate dall’estero. Come spiega il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, quelle che “non veicolano, se non in maniera residuale, Vai su Facebook

Il messaggio con la truffa. Finto operatore bancario si fa accreditare 2mila euro; Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro giĂ finiti sul conto del finto poliziotto; Come difendersi dalla nuova truffa del finto operatore Google che potrebbe farvi perdere l'account Gmail.

Il messaggio con la truffa. Finto operatore bancario si fa accreditare 2mila euro - Un 54enne corridoniano si è fatto beffare da un 19enne campano con la tecnica del "phishing". Come scrive msn.com

Si fingono operatori dell’Asl di Rieti al telefono, ma è una truffa: “Non date informazioni sanitarie” - Lasciano messaggi in segreteria o vocali su whatsapp spacciandosi come operatori dell'Asl di Rieti per farsi richiamare ... Segnala fanpage.it