Ecomafie lo studio e i numeri Reati nel ciclo del cemento Ferrara è prima in Regione

Aumentano i reati ambientali e, in questo trend generalizzato, Ferrara centra un triste primato. Stando al recente rapporto Ecomafia di Legambiente, la provincia estense si piazza al primo posto in regione per numero di reati nel ciclo del cemento, con 46 casi segnalati. Una fetta di illeciti, quella legata al cemento, che rappresenta la stragrande maggioranza dei reati ambientali denunciati nella nostra regione. Nel complesso, il quadro delineato da Legambiente per l’Italia è di quelli che fa riflettere. Nel nostro Paese crescono senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecomafie, lo studio e i numeri. Reati nel ciclo del cemento,. Ferrara è prima in Regione

In questa notizia si parla di: reati - cemento - regione - ciclo

Reati ambientali in calo: «Ma preoccupa il ciclo illegale del cemento» - RAPPORTO ECOMAFIA. In Bergamasca 87 segnalazioni. Nel 2023 erano state 144. Meno denunce e sequestri.

Mare violato dal cemento selvaggio: nel casertano 318 reati in danno delle coste - Il litorale casertano violato dal cemento illegale. Emerge dal dossier “Mare Monstrum” di Legambiente che certifica un aumento dei reati, connessi al ciclo del cemento, lungo le coste del casertano.

Salerno guida la classifica nazionale del cemento illegale: oltre 600 reati nel 2024 - L’assalto al mare continua. E la Campania, con Salerno in testa, si conferma maglia nera del cemento illegale secondo i dati diffusi in anteprima da Legambiente per il dossier Mare Monstrum 2025.

La Calabria conferma il quarto posto nella classifica generale delle illegalità ambientali. Nel ciclo dei rifiuti la regione è al secondo posto, mentre nel ciclo del cemento è settima https://ilmetropolitano.it/2025/07/10/rapporto-ecomafia-2025-superata-la-soglia-d Vai su X

La Calabria conferma il quarto posto nella classifica generale delle illegalità ambientali. Nel ciclo dei rifiuti la regione è al secondo posto, mentre nel ciclo del cemento è settima https://www.ilmetropolitano.it/2025/07/10/rapporto-ecomafia-2025-superata-la-sog Vai su Facebook

Ecomafie, lo studio e i numeri. Reati nel ciclo del cemento,. Ferrara è prima in Regione; Ecomafia in Veneto, Vicenza sotto assedio: la provincia con più reati nel ciclo del cemento; Nella Tuscia aumentano i reati legati al ciclo dei rifiuti e abusivismo edilizio.

Ecomafie, lo studio e i numeri. Reati nel ciclo del cemento,. Ferrara è prima in Regione - Secondo l’Osservatorio, sono 46 gli illeciti segnalati sul nostro territorio nel corso del 2024. Segnala msn.com

Reati ambientali in calo: «Ma preoccupa il ciclo illegale del cemento» - È una costellazione ampia e composita, quella della criminalità ambientale, e con numeri sempre consistenti, ... Da ecodibergamo.it